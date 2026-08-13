Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
|Profitabler Tyler Technologies-Einstieg?
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Das Tyler Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 163,85 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61,031 Tyler Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (317,64 USD), wäre die Investition nun 19 386,02 USD wert. Damit wäre die Investition um 93,86 Prozent gestiegen.
Am Markt war Tyler Technologies jüngst 13,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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