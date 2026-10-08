S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tyler Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Tyler Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Tyler Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 169,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,892 Tyler Technologies-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 958,05 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Papiers am 07.10.2026 auf 332,34 USD belief. Mit einer Performance von +95,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Tyler Technologies wurde am Markt mit 13,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at