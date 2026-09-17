Tyler Technologies Aktie

Tyler Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tyler Technologies von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Tyler Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 17.09.2025 wurden Tyler Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tyler Technologies-Aktie bei 536,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Tyler Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,864 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 645,89 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Anteils am 16.09.2026 auf 346,44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 35,41 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Tyler Technologies betrug jüngst 14,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Tyler Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tyler Technologies Inc. 291,20 -1,82% Tyler Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen