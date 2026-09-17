S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tyler Technologies von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Tyler Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 17.09.2025 wurden Tyler Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tyler Technologies-Aktie bei 536,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Tyler Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,864 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 645,89 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Anteils am 16.09.2026 auf 346,44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 35,41 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Tyler Technologies betrug jüngst 14,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at