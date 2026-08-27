S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Am 27.08.2023 wurde das Tyler Technologies-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 378,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Tyler Technologies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,640 Tyler Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 930,99 USD, da sich der Wert einer Tyler Technologies-Aktie am 26.08.2026 auf 352,65 USD belief. Mit einer Performance von -6,90 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Tyler Technologies wurde am Markt mit 14,34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at