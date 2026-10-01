Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
|Tyler Technologies-Anlage
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyler Technologies von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Tyler Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Tyler Technologies-Papier an diesem Tag bei 464,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,215 Tyler Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 68,61 USD, da sich der Wert einer Tyler Technologies-Aktie am 30.09.2026 auf 318,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,39 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Tyler Technologies eine Marktkapitalisierung von 12,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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