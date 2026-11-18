Wer vor Jahren in Tyson Foods eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 18.11.2023 wurden Tyson Foods-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 48,74 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Tyson Foods-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,170 Tyson Foods-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 13 059,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,65 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 30,59 Prozent.

Tyson Foods war somit zuletzt am Markt 22,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at