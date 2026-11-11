Tyson Foods Aktie

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WKN: 870625 / ISIN: US9024941034

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Tyson Foods-Investition im Blick 11.11.2026 16:03:53

S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tyson Foods von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Tyson Foods-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Tyson Foods-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 55,51 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 18,015 Tyson Foods-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 086,11 USD, da sich der Wert einer Tyson Foods-Aktie am 10.11.2026 auf 60,29 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 086,11 USD, was einer positiven Performance von 8,61 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Tyson Foods einen Börsenwert von 20,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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