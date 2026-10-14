S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tyson Foods-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tyson Foods-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Tyson Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Tyson Foods-Aktie an diesem Tag bei 52,85 USD. Bei einem Tyson Foods-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,892 Tyson Foods-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,78 USD, da sich der Wert eines Tyson Foods-Papiers am 13.10.2026 auf 53,79 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,78 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Tyson Foods belief sich zuletzt auf 18,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at