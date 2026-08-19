Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|Lukrative Tyson Foods-Investition?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tyson Foods von vor einem Jahr abgeworfen
Die Tyson Foods-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Tyson Foods-Aktie bei 56,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17,634 Tyson Foods-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 57,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 022,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 2,26 Prozent gestiegen.
Alle Tyson Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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