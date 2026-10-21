Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|Frühe Investition
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tyson Foods von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Tyson Foods-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 46,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,603 Tyson Foods-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 55,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 196,37 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,64 Prozent angezogen.
Alle Tyson Foods-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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