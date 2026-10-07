Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|Profitable Tyson Foods-Investition?
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tyson Foods-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Tyson Foods-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tyson Foods-Aktie bei 67,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Tyson Foods-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147,601 Tyson Foods-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 51,97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 670,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,29 Prozent.
Tyson Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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