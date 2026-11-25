Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|Langfristige Anlage
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyson Foods von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Tyson Foods-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Tyson Foods-Aktie an diesem Tag bei 83,24 USD. Bei einem Tyson Foods-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,201 Tyson Foods-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 63,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,19 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 23,81 Prozent verringert.
Tyson Foods wurde am Markt mit 21,71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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