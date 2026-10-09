Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Lukratives Uber-Investment?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Uber-Aktie statt. Der Schlusskurs der Uber-Anteile betrug an diesem Tag 96,00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Uber-Aktie investierten, hätten nun 1,042 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,17 USD, da sich der Wert einer Uber-Aktie am 08.10.2026 auf 70,24 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 26,83 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Uber bezifferte sich zuletzt auf 139,44 Mrd. USD. Die Uber-Aktie wurde am 10.05.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Das Uber-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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