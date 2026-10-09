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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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Lukratives Uber-Investment? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Uber eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Uber-Aktie statt. Der Schlusskurs der Uber-Anteile betrug an diesem Tag 96,00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Uber-Aktie investierten, hätten nun 1,042 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 73,17 USD, da sich der Wert einer Uber-Aktie am 08.10.2026 auf 70,24 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 26,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Uber bezifferte sich zuletzt auf 139,44 Mrd. USD. Die Uber-Aktie wurde am 10.05.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Das Uber-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

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