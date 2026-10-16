Uber Aktie

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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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Lukratives Uber-Investment? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Uber-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Uber-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Uber-Anteile an diesem Tag 44,71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Uber-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,366 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 594,05 USD, da sich der Wert einer Uber-Aktie am 15.10.2026 auf 71,27 USD belief. Damit wäre die Investition um 59,41 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Uber belief sich zuletzt auf 141,87 Mrd. USD. Die Uber-Aktie wurde am 10.05.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Uber-Anteils lag damals bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
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