Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Lukratives Uber-Investment?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Uber-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Uber-Anteile an diesem Tag 44,71 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Uber-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,366 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 594,05 USD, da sich der Wert einer Uber-Aktie am 15.10.2026 auf 71,27 USD belief. Damit wäre die Investition um 59,41 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Uber belief sich zuletzt auf 141,87 Mrd. USD. Die Uber-Aktie wurde am 10.05.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Uber-Anteils lag damals bei 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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