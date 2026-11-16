UDR Aktie
WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049
|Rentabler UDR-Einstieg?
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UDR von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das UDR-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34,68 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die UDR-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,884 UDR-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,07 USD, da sich der Wert eines UDR-Papiers am 13.11.2026 auf 36,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,07 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von UDR belief sich zuletzt auf 11,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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