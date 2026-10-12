S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel wäre eine UDR-Investition von vor 10 Jahren heute wert

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UDR-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem UDR-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,82 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 29,568 UDR-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des UDR-Papiers auf 34,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 008,87 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,89 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte UDR einen Börsenwert von 10,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at