Ulta Beauty Aktie

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WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031

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Ulta Beauty-Investment im Blick 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ulta Beauty-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 10.09.2016 wurden Ulta Beauty-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Ulta Beauty-Papier bei 238,73 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hat, hat nun 0,419 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 226,98 USD, da sich der Wert eines Ulta Beauty-Papiers am 09.09.2026 auf 541,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 126,98 Prozent erhöht.

Ulta Beauty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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