Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
|Rentable Ulta Beauty-Investition?
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren eingebracht
Die Ulta Beauty-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 239,07 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ulta Beauty-Aktie investiert, befänden sich nun 4,183 Ulta Beauty-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 545,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 281,67 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 128,17 Prozent.
Der Börsenwert von Ulta Beauty belief sich jüngst auf 23,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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