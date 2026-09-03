S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Ulta Beauty-Einstiegs gewesen.

Am 03.09.2021 wurde das Ulta Beauty-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Ulta Beauty-Papiers betrug an diesem Tag 382,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investierten, hätten nun 26,170 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ulta Beauty-Papiers auf 551,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 439,30 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,39 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Ulta Beauty einen Börsenwert von 23,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at