S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ulta Beauty eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Ulta Beauty-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 535,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ulta Beauty-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,187 Ulta Beauty-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 123,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 659,08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,10 Prozent zugenommen.

Ulta Beauty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,40 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at