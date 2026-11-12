Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
|Ulta Beauty-Performance im Blick
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Ulta Beauty-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 535,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ulta Beauty-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,187 Ulta Beauty-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 123,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 659,08 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,10 Prozent zugenommen.
Ulta Beauty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 28,40 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ulta Beauty Inc Registered Shs
|598,40
|1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.