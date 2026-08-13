Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
|Ulta Beauty-Investment im Blick
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ulta Beauty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Ulta Beauty-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ulta Beauty-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 266,80 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investierten, hätten nun 37,481 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 935,91 USD, da sich der Wert eines Ulta Beauty-Papiers am 12.08.2026 auf 531,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,36 Prozent vermehrt.
Ulta Beauty markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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