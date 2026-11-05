S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Ulta Beauty-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 05.11.2016 wurde das Ulta Beauty-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ulta Beauty-Aktie 228,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,827 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 660,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 956,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 189,56 Prozent vermehrt.

Am Markt war Ulta Beauty jüngst 27,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at