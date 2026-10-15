Under Armour Aktie

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WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

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Under Armour-Investition im Blick 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: Hätte sich ein Investment in Under Armour vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: Hätte sich ein Investment in Under Armour vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Bei einem frühen Under Armour-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 15.10.2025 wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,80 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hat, hat nun 2 083,333 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Under Armour-Aktie auf 4,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 979,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,21 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images

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