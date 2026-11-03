Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|Profitabler Under Armour-Einstieg?
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Under Armour-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 227,790 Under Armour-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 157,18 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Anteils am 02.11.2026 auf 5,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,72 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Under Armour eine Börsenbewertung in Höhe von 2,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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