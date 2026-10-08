S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Under Armour-Papier statt. Der Schlusskurs des Under Armour-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37,78 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Under Armour-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,469 Under Armour-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 127,58 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 87,24 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at