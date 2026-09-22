Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|Profitables Under Armour-Investment?
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Under Armour-Aktie bei 18,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, befänden sich nun 54,705 Under Armour-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 256,02 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74,40 Prozent abgenommen.
Under Armour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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