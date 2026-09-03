S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Under Armour-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Under Armour-Anteile an diesem Tag bei 23,15 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 431,965 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 224,62 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 02.09.2026 auf 5,15 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 77,75 Prozent.

Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at