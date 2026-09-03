Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|Under Armour-Investment
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Under Armour-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Under Armour-Anteile an diesem Tag bei 23,15 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 431,965 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 224,62 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 02.09.2026 auf 5,15 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 77,75 Prozent.
Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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