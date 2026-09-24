Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|Lohnendes Under Armour-Investment?
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 24.09.2023 wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6,85 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 459,854 Under Armour-Aktien. Die gehaltenen Under Armour-Aktien wären am 23.09.2026 6 613,14 USD wert, da der Schlussstand 4,53 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 33,87 Prozent.
Under Armour wurde am Markt mit 2,03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
Nachrichten zu Under Armour Inc.
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Under Armour Inc.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Under Armour Inc.
|3,96
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.