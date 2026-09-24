Under Armour Aktie

Under Armour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072

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Lohnendes Under Armour-Investment? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.09.2023 wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6,85 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 459,854 Under Armour-Aktien. Die gehaltenen Under Armour-Aktien wären am 23.09.2026 6 613,14 USD wert, da der Schlussstand 4,53 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 33,87 Prozent.

Under Armour wurde am Markt mit 2,03 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images

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