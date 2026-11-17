Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|Langfristige Performance
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Under Armour-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Under Armour-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,500 Under Armour-Aktien. Die gehaltenen Under Armour-Aktien wären am 16.11.2026 21,02 USD wert, da der Schlussstand 4,67 USD betrug. Damit wäre die Investition um 78,98 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Under Armour einen Börsenwert von 2,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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