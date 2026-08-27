S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Under Armour-Aktien gewesen.

Das Under Armour-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,20 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 138,889 Under Armour-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 715,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,15 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28,47 Prozent.

Der Börsenwert von Under Armour belief sich zuletzt auf 2,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at