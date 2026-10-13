Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|Under Armour-Investition
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Under Armour-Aktie bei 6,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 161,031 Under Armour-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 4,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 771,34 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,87 Prozent verringert.
Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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