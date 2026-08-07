S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Union Pacific-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Union Pacific-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Union Pacific-Anteile letztlich bei 93,85 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hat, hat nun 10,655 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 295,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 147,36 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 214,74 Prozent erhöht.

Insgesamt war Union Pacific zuletzt 176,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at