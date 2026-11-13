Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|Lohnender Union Pacific-Einstieg?
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13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 13.11.2023 wurde die Union Pacific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Union Pacific-Aktie an diesem Tag 209,40 USD wert. Bei einem Union Pacific-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,478 Union Pacific-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 304,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,27 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,27 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Union Pacific eine Börsenbewertung in Höhe von 179,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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