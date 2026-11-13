Union Pacific Aktie

Union Pacific ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858144 / ISIN: US9078181081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Union Pacific-Einstieg? 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Union Pacific-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.11.2023 wurde die Union Pacific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Union Pacific-Aktie an diesem Tag 209,40 USD wert. Bei einem Union Pacific-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,478 Union Pacific-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 304,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,27 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,27 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Union Pacific eine Börsenbewertung in Höhe von 179,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Union Pacific Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Union Pacific Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Union Pacific Corp. 275,00 0,15% Union Pacific Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen