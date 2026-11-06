S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Union Pacific-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Union Pacific-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Union Pacific-Papier bei 217,99 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hat, hat nun 45,874 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 297,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 668,06 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,68 Prozent angewachsen.

Union Pacific wurde am Markt mit 182,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at