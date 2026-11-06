Union Pacific Aktie

Union Pacific ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858144 / ISIN: US9078181081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Union Pacific-Anlage 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Union Pacific-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Union Pacific-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Union Pacific-Papier bei 217,99 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hat, hat nun 45,874 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 297,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 668,06 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,68 Prozent angewachsen.

Union Pacific wurde am Markt mit 182,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Union Pacific Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Union Pacific Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Union Pacific Corp. 260,50 -1,70% Union Pacific Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen