Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|Lohnender Union Pacific-Einstieg?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Union Pacific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 30.10.2016 wurden Union Pacific-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Union Pacific-Anteile bei 88,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Union Pacific-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,316 Union Pacific-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 301,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 416,66 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 241,67 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Union Pacific bezifferte sich zuletzt auf 178,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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