Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|Lukratives Union Pacific-Investment?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Union Pacific-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Union Pacific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Union Pacific-Anteile bei 216,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Union Pacific-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,463 Union Pacific-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 132,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 285,78 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 32,28 Prozent.
Union Pacific erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 169,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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