Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|Rentable Union Pacific-Anlage?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Union Pacific-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 09.10.2025 wurde die Union Pacific-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Union Pacific-Aktie bei 231,54 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Union Pacific-Aktie investiert, befänden sich nun 4,319 Union Pacific-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 278,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 201,52 USD wert. Damit wäre die Investition um 20,15 Prozent gestiegen.
Union Pacific erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 162,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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