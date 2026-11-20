Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|Rentabler Union Pacific-Einstieg?
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20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Union Pacific von vor 5 Jahren verdient
Das Union Pacific-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 241,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Union Pacific-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,144 Union Pacific-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 204,38 USD, da sich der Wert eines Union Pacific-Anteils am 19.11.2026 auf 290,63 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 20,44 Prozent gleich.
Alle Union Pacific-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 178,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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