S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in United Airlines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die United Airlines-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 53,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,525 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 97,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 814,19 USD wert. Mit einer Performance von +81,42 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte United Airlines einen Börsenwert von 31,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at