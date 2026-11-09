S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden United Airlines-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das United Airlines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,680 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 302,09 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 06.11.2026 auf 112,74 USD belief. Damit wäre die Investition um 202,09 Prozent gestiegen.

Alle United Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at