United Airlines Holdings Aktie

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WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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Rentable United Airlines-Investition? 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Airlines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden United Airlines-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das United Airlines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,680 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 302,09 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 06.11.2026 auf 112,74 USD belief. Damit wäre die Investition um 202,09 Prozent gestiegen.

Alle United Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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