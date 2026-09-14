S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in United Airlines-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit United Airlines-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, hätte er nun 22,017 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 109,82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 417,88 USD wert. Damit wäre die Investition 141,79 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von United Airlines belief sich zuletzt auf 35,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at