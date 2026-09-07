S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen United Airlines-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades United Airlines-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 106,59 USD. Bei einem United Airlines-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,938 United Airlines-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Airlines-Papiers auf 111,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,49 USD wert. Mit einer Performance von +4,49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für United Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 36,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at