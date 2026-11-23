United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|Investmentbeispiel
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem United Airlines-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die United Airlines-Aktie bei 69,88 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143,102 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 101,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 457,64 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,58 Prozent angezogen.
United Airlines wurde am Markt mit 32,60 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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