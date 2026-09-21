United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|United Airlines-Anlage
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Airlines-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das United Airlines-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der United Airlines-Anteile betrug an diesem Tag 44,45 USD. Bei einem United Airlines-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 224,972 United Airlines-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 24 456,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108,71 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 144,57 Prozent erhöht.
United Airlines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|98,00
|3,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.