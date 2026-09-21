United Airlines Holdings Aktie

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WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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United Airlines-Anlage 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Airlines-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in United Airlines-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das United Airlines-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der United Airlines-Anteile betrug an diesem Tag 44,45 USD. Bei einem United Airlines-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 224,972 United Airlines-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 24 456,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 108,71 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 144,57 Prozent erhöht.

United Airlines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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