United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|Rentable United Parcel Service-Investition?
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem United Parcel Service-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 106,94 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das United Parcel Service-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 93,510 United Parcel Service-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 689,17 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Papiers am 04.11.2026 auf 114,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,89 Prozent angezogen.
United Parcel Service wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92,71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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