United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|Profitables United Parcel Service-Investment?
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr verdient
United Parcel Service-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 84,09 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 118,920 United Parcel Service-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Parcel Service-Papiers auf 95,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 390,18 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,90 Prozent angewachsen.
Insgesamt war United Parcel Service zuletzt 80,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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