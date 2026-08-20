S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Parcel Service-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die United Parcel Service-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Parcel Service-Papier bei 86,94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Parcel Service-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,150 United Parcel Service-Anteilen. Die gehaltenen United Parcel Service-Aktien wären am 19.08.2026 118,31 USD wert, da der Schlussstand 102,86 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,31 Prozent vermehrt.

Der United Parcel Service-Wert an der Börse wurde auf 86,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at