S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in United Parcel Service eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 27.08.2023 wurden United Parcel Service-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 168,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,922 United Parcel Service-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 105,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 625,63 USD wert. Damit wäre die Investition 37,44 Prozent weniger wert.

Am Markt war United Parcel Service jüngst 89,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at