United Parcel Service Aktie

United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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Investmentbeispiel 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die United Parcel Service-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem United Parcel Service-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die United Parcel Service-Anteile bei 107,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das United Parcel Service-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,929 United Parcel Service-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der United Parcel Service-Aktie auf 99,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,19 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 7,81 Prozent.

United Parcel Service erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 85,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com

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