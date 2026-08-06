S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in United Parcel Service-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das United Parcel Service-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die United Parcel Service-Aktie bei 192,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,192 United Parcel Service-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 107,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 559,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,08 Prozent abgenommen.

United Parcel Service wurde am Markt mit 92,72 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at